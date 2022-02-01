Собянин утвердил планы развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год

13:38
Фото: портал мэра и правительства москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин по итогам заседания президиума столичного правительства утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год.
Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.
Также в текущем году будет обновлен парк общественного транспорта: в город поставят 450–500 электробусов, 50–100 трамваев, 336 вагонов метро и 400 вагонов пригородных поездов. В Красной Пахре построят крупнейший в европе автопарк для электробусов.
На МЦК планируется ввести систему оплаты проезда по лицу Face Pay, которая сейчас доступна пассажирам метро, в подземке между тем оплата по банковской карте станет доступна на всех турникетах. А интервалы аэроэкспрессов до Внуково сократят вдвое – до 30 минут.
Также город наметил завершить в этом году две реконструкции – эскалаторной галереи на Воробьевых горах, закрытой вот уже почти 40 лет, и Южного речного вокзала. Последний за сезон навигации сможет принимать до 10 тысяч человек.
В числе других целей Москвы на текущий год – возобновление регулярных речных маршрутов от Киевского вокзала до парка "Фили" и от бывшей промзоны ЗИЛ до района Печатники, обустройство 13 парковок, рассчитанных на 2,3 тысячи машино-мест, развитие сервиса "По пути" в ТиНАО. Кроме того, в столице появятся тысячи новых прокатных электровелосипедов, а на МКАД внедрят систему видеоаналитики, которая полностью охватит магистраль.
Накануне Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города. Дорога соединит 44 района города и позволит сократить время водителей в пути на 10–50 минут в зависимости от маршрута и времени суток.
Собянин утвердил планы развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год
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