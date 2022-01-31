Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной автомагистрали

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Столичные власти приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. Сергей Собянин предложил москвичам выбрать для нее название. Об этом он написал на своем личном сайте.

По его словам, строительство этих двух внеуличных магистралей находится в завершающей стадии.

"При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию – бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки", – сказал мэр.

Собянин предложил на "Активном гражданине" проголосовать за название. Рассматривается идея назвать новую магистраль Московский скоростной диаметр. Мэр отметил, что по своим масштабам и значению дорога сопоставима с МКАД.

Градоначальник рассказал, что трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

В районе станции "Новохохловская" с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо. На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М11 "Москва – Санкт-Петербург", на востоке – будущая трасса М12 "Москва – Казань", на юге – федеральная трасса М2 "Крым" и новая магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".



Собянин рассказал, что через весь город можно будет проехать без светофоров за 40 минут. В зависимости от расстояния время в пути сократится от 10 до 50 минут.

Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20–25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет. Работы на магистрале должны завершиться в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в столице к 2024 году планируется возвести пять мостов. По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, по двум мостам специалисты проводят проектно-изыскательские работы.