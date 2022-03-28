Началось строительство пересадки между двумя станциями метро "Сокольники"

07:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты приступили к строительству пересадки на одноименную станцию Сокольнической линии, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"При проектировании нужно было не только вписать пересадочный узел в конструкции действующей старейшей станции метро Москвы, являющейся также объектом культурного наследия, но и учесть большой пассажиропоток", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что пересадка будет осуществляться из пешеходной галереи, которая расположена вдоль станции "Сокольники" БКЛ над путями.
"Затем пассажиры по эскалаторам поднимутся на уровень распределительного зала, где потоки будут разделяться: входящие и выходящие пассажиры не пересекутся между собой до попадания на платформу станции Сокольнической линии", – подчеркнул Бочкарев.
В настоящее время в пешеходном коридоре и северном торце специалисты переносят кабели и ведут подготовку к раскрытию и оформлению проемов.
Также на станции "Сокольники" БКЛ продолжаются архитектурно-отделочные работы в служебных помещениях и вестибюлях, ведется монтаж инженерных систем и благоустройство территории около станции.
Ранее Бочкарев заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца текущего года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.
На Большой кольцевой линии длиной более 70 километров всего расположится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Чтобы замкнуть кольцо, предстоит достроить два крупных участка и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую ветку.
Ее реконструкция для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".
Семь станций БКЛ метро достроят в 2022 году
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