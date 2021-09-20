Обновленную станцию метро "Варшавская" украсят исторические панно и витражи

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На станции метро "Варшавская", которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) завершены работы по демонтажу инженерных систем и устройству новой монолитной платформы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время идет монтаж новой инженерной инфраструктуры, а также завершаются работы по облицовке платформенной части станции и отделка технических помещений", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что также в виде стеклянных павильонов будут оформлены первый и второй выходы, а третий выход облицуют панелями из оцинкованной стали. Сама платформа будет отделана мрамором и украшена панно на историческую тему. Кроме того, специалисты установят витраж и вентиляционную решетку из перфорированных панелей, имитирующие огни города.

"Путевые стены украсят мраморными панелями белого цвета, а также историческими декоративными панно. Контрастировать с ними будут колонны темного цвета, также выполненные из мрамора. В архитектурном решении облицовки вестибюлей используется диалог металла и камня, в облицовке центральной части – мотивы сохраняемых панно", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Реконструкция бывшей Каховской линии для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская". .

Протяженность БКЛ составит 70 километров, на новой линии разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.

Ранее Андрей Бочкарев заявлял, что запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшит транспортную доступность более 100 столичных точек притяжения.

