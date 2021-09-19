Благоустройство территорий площадью более 46 га пройдет около 10 станций БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве благоустроят более 46 гектаров территории, прилегающей к десяти станциям Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, речь идет о станциях, строительство и реконструкцию которых планируется завершить до конца текущего года.

"Возле каждой станции разобьют цветники, разобьют газоны и клумбы. В рамках озеленения территорий вблизи станций будет высажено в общей сложности более 20 тысяч деревьев и кустарников", – рассказал Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что около станций БКЛ также обновят асфальтобетонное покрытие, оборудуют остановки общественного транспорта и велопарковки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск участка БКЛ метро из десяти станций планируется на ноябрь. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".