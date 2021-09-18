Собянин провел технический пуск участка БКЛ "Проспект Вернадского – Каховская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской". По словам мэра основные работы на участке завершены, остались некоторые доработки, в том числе благоустройство прилегающих к станциям территорий.

"В предыдущие две недели мы запустили (технически. – Прим. ред.) шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы", – сказал градоначальник.

Он также подчеркнул, что четыре станции, из которых состоит участок, в именно "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская", улучшат транспортное обслуживание порядка 700 тысяч москвичей. После их открытия улучшится и дорожная ситуация в городе: например, улица Каховка станет свободнее на 15%, а Профсоюзная улица и Севастопольский проспект – на 6%.

Уточняется, что в рамках технического пуска по тоннелям строящегося участка проходит электропоезд без пассажиров; это позволяет проверить работоспособность систем жизнеобеспечения станций, а затем устранить выявленные замечания.

Южный участок БКЛ протяженностью 6,4 километра является частью более крупного участка от "Мневников" до "Каховской", который включает десять станций метро. Открыть последний планируется до конца текущего года.

Ранее Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского", который, по словам сэра, откроется для пассажиров в течение 1–1,5 месяца. Он состоит из трех станций: "Проспект Вернадского", "Аминьевская" и "Мичуринский проспект".

