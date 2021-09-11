Андрей Бочкарев: На строительстве БКЛ задействовано более 15 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
На строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро задействовано более 15 тысяч человек. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящее время на строительстве БКЛ задействовано более 15 тысяч человек, при этом порядка 11 тысяч человек трудятся на пусковом участке 2021 года, который включает западный, юго-западный и южный участки Большого кольца. Работы ведутся круглосуточно в три смены", – рассказал Бочкарев.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" – оператора программы развития Московского метрополитена – Юрий Кравцов добавил, что всего на строительстве объектов московского метрополитена трудятся более 21 тысячи человек.
"Помимо пускового участка БКЛ активные работы ведутся на восточном и северо-восточном отрезках Большого кольца, на продлении Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий, возведении новой Троицкой ветки, а также строительстве и реконструкции четырех электродепо", – пояснил Кравцов.
Строительство Большой кольцевой линии метро – флагманский проект столичного метростроения. Длина БКЛ составляет более 70 километров. В настоящий момент для пассажиров уже открыты 12 станций линии из 31. В текущем году планируют ввести в эксплуатацию еще 9 новых и одну реконструированную станцию.
Ранее Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность БКЛ метро составляет 88%.
Технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от "Мневников" до "Давыдково" мэр Москвы Сергей Собянин провел 11 сентября. По словам градоначальника, в этом году две трети БКЛ должно быть построено.
Первые поезда поехали по участку БКЛ от "Мневников" до "Давыдково"
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