Собянин: до конца года число открытых в последнее время новых станций метро достигнет 100

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице до конца года число открытых за последние годы новых станций метрополитена достигнет 100, рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

"Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро, всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится еще 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время", – сказал Собянин.

Он добавил, в начале 2023 года планируется ввести в эксплуатацию последнюю часть Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

"Мы треть из него уже ввели. Еще треть – это западное, юго-западное и южное направление - этот большой участок введем в этом году. Две трети Большого кольца уже будут построены", – сказал Собянин.

Таким образом, по его словам, в Москве будет самое большое метрокольцо в мире.

"Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект", – подчеркнул градоначальник.

Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев заявлял, что южный участок БКЛ готов почти на 90%. Утверждалось, что на нем разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". По последним данным, там были возведены основные конструкции станций и подземных сооружений, а также начат монтаж инженерных систем.

В свою очередь, Собянин сообщал, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля БКЛ, который пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". При этом работы продолжаются еще на четырех участках линии. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года.