Собянин: до конца года число открытых в последнее время новых станций метро достигнет 100

11:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице до конца года число открытых за последние годы новых станций метрополитена достигнет 100, рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.
"Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро, всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится еще 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время", – сказал Собянин.
Он добавил, в начале 2023 года планируется ввести в эксплуатацию последнюю часть Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
"Мы треть из него уже ввели. Еще треть – это западное, юго-западное и южное направление - этот большой участок введем в этом году. Две трети Большого кольца уже будут построены", – сказал Собянин.
Таким образом, по его словам, в Москве будет самое большое метрокольцо в мире.
"Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект", – подчеркнул градоначальник.
Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев заявлял, что южный участок БКЛ готов почти на 90%. Утверждалось, что на нем разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". По последним данным, там были возведены основные конструкции станций и подземных сооружений, а также начат монтаж инженерных систем.
В свою очередь, Собянин сообщал, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля БКЛ, который пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". При этом работы продолжаются еще на четырех участках линии. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года.
Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций Большой кольцевой линии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: