Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

Фото: instagram.com/mossobyanin

В Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года. Об этом на своей странице в Instagram написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между "Кленовым бульваром" и "Каширской". Кроме него, в работе еще четыре тоннеля: пройдено 70% пути от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара"; полпути от "Печатников" до "Нагатинского Затона"; строим соединительную ветку в депо "Аминьевское"; второй тоннель на участке от "Каширской" до "Кленового бульвара", – сообщил Собянин.

Мэр уточнил, что Большая кольцевая линия метро – один из главных проектов развития московского транспортного узла.

"Когда мы ее полностью достроим, а этот день уже близок, начнется новая история московского транспорта. Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую. Путь от "Юго-Западной" до "Кунцевской", например, сократится с 43 минут до 20 минут", – объяснил он.

Отмечается, что в будущем могут быть присоединены к БКЛ новые радиальные линии: Рублево-Архангельская – на станции "Народное ополчение", Троицкая – на "Новаторской", Бирюлевская – на "Кленовом бульваре".

Ранее сообщалось, что станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро откроется 23 августа. После перерыва, необходимого для строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), "Проспект Вернадского" вернется к обычному режиму работы.