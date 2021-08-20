Станция метро "Проспект Вернадского" откроется 23 августа

Станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро откроется 23 августа. После перерыва, необходимого для строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), "Проспект Вернадского" вернется к обычному режиму работы.

Движение на участке Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли 17 июля. В центре зала на станции "Проспект Вернадского" возводили переход на новую станцию БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.