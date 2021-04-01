В Египте рассказали о ходе расследования инцидента в Суэцком канале

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Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш рассказал, что владелец контейнеровоза Ever Given готов разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

"До этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения", – заявил Мамиш.

Он также исключил вариант задержания капитана судна и применения в его отношении каких-либо юридических мер.

"Думаю, за одну неделю завершится расследование, не более", – уточнил советник.

Кроме того, по словам Мамиша, владельцам застрявших в канале судов выплатят компенсации из международных страховых компаний.

24 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.

Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.