В администрации Суэцкого канала назвали инцидент с контейнеровозом случайностью

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Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Samuel Mohsen
Инцидент с контейнеровозом в Суэцком канале является случайностью. Такое мнение высказали в администрации канала.
Как заявил глава администрации Усама Рабиа, блокировка канала произошла из-за комплекса причин.
"Это и технические причины, и человеческая ошибка", – сказал Рабиа.
Он сообщил, что затор из кораблей планируется устранить за три – три с половиной дня. При этом канал будет функционировать в круглосуточном режиме.
Рабиа подчеркнул, что не знает о сменивших курс кораблях, стоявших в очереди в канал.
"Суэцкий канал остается безопасным путем", – отметил Рабиа.
Глава администрации добавил, что до утра вторника через канал должны пройти 113 судов в обоих направлениях.
23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.
Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.
Более 110 кораблей в Суэцком канале планируется провести через него за ночь
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