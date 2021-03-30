В администрации Суэцкого канала назвали инцидент с контейнеровозом случайностью

Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Samuel Mohsen

Инцидент с контейнеровозом в Суэцком канале является случайностью. Такое мнение высказали в администрации канала.

Как заявил глава администрации Усама Рабиа, блокировка канала произошла из-за комплекса причин.

"Это и технические причины, и человеческая ошибка", – сказал Рабиа.

Он сообщил, что затор из кораблей планируется устранить за три – три с половиной дня. При этом канал будет функционировать в круглосуточном режиме.

Рабиа подчеркнул, что не знает о сменивших курс кораблях, стоявших в очереди в канал.

"Суэцкий канал остается безопасным путем", – отметил Рабиа.

Глава администрации добавил, что до утра вторника через канал должны пройти 113 судов в обоих направлениях.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.

Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.