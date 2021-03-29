Президент Египта заявил об успешном завершении работ по разблокировке Суэцкого канала

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Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и разблокировке канала успешно завершена. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Он отметил, что, несмотря на большое количество сложностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе операции, египтянам удалось достичь успеха. Также завершение операции знаменует собой конец кризиса – транспортировка товаров по этой жизненно важной артерии возобновляется.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Предположительно, судно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.

29 марта спасательные команды сняли с мели контейнеровоз. Детали операции пока не уточняются. Накануне президент Египта заявил, что прохода через канал ожидают 369 судов.

