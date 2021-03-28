Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

28 марта, 22:18
Фото: AP/TASS/Mohamed Elshahed
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, необходимо разгрузить, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава администрации канала Усама Рабиа отметил, что такой сценарий стоит на повестке.
"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами – буксировкой и дноуглубительными работами. Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", – подчеркнул он.
Рабиа добавил, что в настоящее время прохода ожидают 369 судов.
ЧП случилось утром 24 марта. Судно длиной 400 метров направлялось из Китая в порт Роттердам. Возможной причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, оказалось полностью парализовано.
Зарубежные СМИ успели подсчитать, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Так, доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить восемь тысяч долларов, хотя еще в прошлом году такая услуга стоила около двух тысяч долларов.
Президент Египта распорядился разгрузить гигантский контейнеровоз в Суэцком канале
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