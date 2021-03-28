Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса

Фото: телеграм-канал "РОГОЗИН"

Новый снимок контейнеровоза Ever Given, который сель на мель в Суэцком канале и перекрыл его, опубликовал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Фотография сделана спутником "Ресурс-П" утром 28 марта.

"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", – подписал фото Рогозин.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сделал фото контейнеровоза с борта Международной космической станции.

ЧП случилось утром 24 марта. Судно длиной 400 метров направлялось из Китая в порт Роттердам. Возможной причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, оказалось полностью парализовано.

Зарубежные СМИ успели подсчитать, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Так, доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить восемь тысяч долларов, хотя еще в прошлом году такая услуга стоила около двух тысяч долларов.

