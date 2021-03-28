Россия заявила о готовности помочь Египту с контейнеровозом Ever Given

19:12
Фото: AP/Suez Canal Authority
Россия готова помочь Египту в разблокировке Суэцкого канала, который перекрыл контейнеровоз Ever Given, рассказал посол России в Египте Георгий Борисенко.
"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", – приводит РИА Новости слова Борисенко.
При этом он подчеркнул, что сам Египет о помощи пока не просил.
ЧП случилось утром 24 марта. Судно длиной 400 метров направлялось из Китая в порт Роттердам. Возможной причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, оказалось полностью парализовано.
Зарубежные СМИ успели подсчитать, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Так, доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить восемь тысяч долларов, хотя еще в прошлом году такая услуга стоила около двух тысяч долларов.
Россия готова помочь Египту снять с мели судно в Суэцком канале
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