Гигантское судно село на мель и перекрыло Суэцкий канал

Новости мира: огромный контейнеровоз сел на мель на юге Суэцкого канала

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение не менее 100 судов, сообщает агентство Bloomberg.

ЧП произошло утром 24 марта. Судно длиной 400 метров следовало из Китая в порт Роттердам. По предварительным данным, причиной случившегося стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

В спасательной операции задействованы буксиры. Она может длиться несколько дней. Подчеркивается, что экипаж судна в безопасности, никто не пострадал.

Ранее пассажирский теплоход "Бородино" сел на мель на Оке в городском округе Луховицы Московской области. По словам источника, судно было повреждено.