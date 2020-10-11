В Подмосковье сел на мель пассажирский теплоход

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Пассажирский теплоход "Бородино" сел на мель на Оке в городском округе Луховицы Московской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам источника, судно повреждено.

"Инцидент произошел в районе поселка Белоомут возле правого берега Оки, теплоход получил повреждение. Сейчас на него накладывают "пластырь", – сказал собеседник агентства.

На борту теплохода находятся 130 человек, из них 41 член экипажа. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В экстренных службах отметили, что утечки топлива не произошло, также не нарушено движение других судов.

Ранее судно "Метеор" село на мель в Югре. В результате инцидента четыре человека пострадали. Всего на борту судна, которое принадлежит компании "Северречфлот", находились свыше 100 человек, включая шесть членов экипажа.

Судно следовало из населенного пункта Березово в Ханты-Мансийск.