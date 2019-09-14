Четыре человека пострадали на севшем на мель в Югре судне

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Судно "Метеор" село на мель в Югре, сообщает ТАСС. В результате пострадали четыре человека.

У них ушибы, все от госпитализации отказались. Всего на борту судна, которое принадлежит компании "Северречфлот", находились свыше 100 человек, включая шесть членов экипажа.

Судно следовало из населенного пункта Березово в Ханты-Мансийск. На данный момент "Метеор" с мели сняли, он следует в Ханты-Мансийск с пассажирами,

В августе под Нижним Новгородом загорелся пассажирский теплоход "Святая Русь". Пассажиров на нем не было.