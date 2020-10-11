Прокуратура начала проверку из-за получения пробоины на теплоходе в Подмосковье

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Прокуратура начала проверку после того, как теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье, сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 11 октября 2020 года примерно в 5 часов утра, на реке Ока в городском округе Луховицы Московской области, вблизи поселка Белоомут экскурсионный теплоход "Бородино" следовавший по маршруту Муром–Москва из-за каменистого препятствия получил пробоину носовой части", – говорится в сообщении.

На борту судна находились 79 пассажиров и 41 член экипажа. Как отметили в ведомстве, пострадавших в результате инцидента нет, розлив топлива не произошел.

В настоящее время организованы автобусы для вывоза пассажиров.