СМИ подсчитали ущерб от блокировки Суэцкого канала

08:53
Фото: ТАСС/Media for the Suez Canal Head Office via www.imago-images.de
Зарубежные СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить 8 тысяч долларов. В прошлом году такая услуга предоставлялась в четыре раза дешевле – около двух тысяч долларов.
Эксперты отметили, что пока рано говорить об ущербе мировой экономике, однако уже известно, что на данный момент задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на общую сумму более десяти миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, полностью парализовано. Около 150 судов уже сутки стоят в заторе. Причиной стал застрявший контейнеровоз. Ever Given – один из крупнейших в своем классе – сел на мель.
В связи с этим эксперты уже спрогнозировали рост цен на нефть. Он может происходить довольно длительное время, пока ситуация с поставками полностью не стабилизируется.
В Суэцком канале начали углублять дно вокруг севшего на мель контейнеровоза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: