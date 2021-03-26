СМИ подсчитали ущерб от блокировки Суэцкого канала

Фото: ТАСС/Media for the Suez Canal Head Office via www.imago-images.de

Зарубежные СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить 8 тысяч долларов. В прошлом году такая услуга предоставлялась в четыре раза дешевле – около двух тысяч долларов.

Эксперты отметили, что пока рано говорить об ущербе мировой экономике, однако уже известно, что на данный момент задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на общую сумму более десяти миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, полностью парализовано. Около 150 судов уже сутки стоят в заторе. Причиной стал застрявший контейнеровоз. Ever Given – один из крупнейших в своем классе – сел на мель.

В связи с этим эксперты уже спрогнозировали рост цен на нефть. Он может происходить довольно длительное время, пока ситуация с поставками полностью не стабилизируется.

