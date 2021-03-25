Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала

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Кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Худур спрогнозировал, что блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

"Порядка 100 кораблей должны были пройти через канал и сейчас заблокированы, это, безусловно, влияет на цены на нефть. Рост цен может достигнуть 10% и даже превысить этот порог", – отметил Бу Худур.

Он также уточнил, что рост цен может происходить довольно длительное время, пока ситуация с поставками полностью не стабилизируется. Эксперт предупредил, что это может привести к подорожанию перевозок, увеличению стоимости страховки и себестоимости товаров по всему миру.

"В свою очередь, повышение цен на страховку станет еще одним бременем на мировой экономике", – заключил Бу Худур.

Ранее сообщалось, что движение в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное моря, полностью парализовано. Около 150 судов уже сутки стоят в заторе. Причиной стал застрявший контейнеровоз. Ever Given – один из крупнейших в своем классе – сел на мель накануне. ЧП произошло в узкой части канала из-за плохой погоды.