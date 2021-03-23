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Общество

16:42

Эксперт перечислил сферы с самым большим заработком

общество

Фото: Depositphotos/carloscastilla

Глава компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский рассказал, в каких отраслях жители России могут зарабатывать приличные деньги. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в сферах, связанных с добычей полезных ископаемых, прибыль отмечается в больших объемах. Кроме того, люди, которые хотят получать достойную зарплату, начинают свое дело.

"Не факт, конечно, что приносит серьезный доход, но это, мне кажется, единственный такой понятный путь. Зарплаты бюджетников или государственных служащих подрастают, но это разговор ни о чем", – уточнил Каневский.

Ранее были определены регионы с самыми высокими зарплатами по отраслям в России. Согласно проведенному исследованию, самую высокую зарплату в стране получают работники в отрасли добычи нефти и газа в Сахалинской области. Их заработок в среднем составляет порядка 380 тысяч рублей в месяц.

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