Названы регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

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Определены регионы с самыми высокими зарплатами по отраслям в России. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно проведенному исследованию агентства, самую высокую зарплату в стране получают работники в отрасли добычи нефти и газа в Сахалинской области. Их заработок в среднем составляет порядка 380 тысяч рублей в месяц.

Второе место в рейтинге заняли сотрудники финансовой сферы в Москве. Средняя зарплата этих специалистов составляет 187 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, высокие зарплаты имеют работники IT-сферы и оптовой торговли – 179 тысяч и 154 тысячи рублей соответственно.

Тройку лидеров замыкают специалисты в сфере по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Средняя зарплата там составляет 170 тысяч рублей.

Четвертое место в списке занял Санкт-Петербург. Больше всего в Северной столице получают работники в сфере IT. Также высокие зарплаты там имеют занятые в оптовой торговле и сотрудники отрасли "Профессиональная и научная деятельность".

В первую десятку рейтинга также выходят Чукотский автономный округ, Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край. Замыкают список Республики Мордовия и Калмыкия, Псковская и Кировская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.

2020 год стал сложным для различных отраслей в экономическом плане. Текущий год будет лишь немного лучше, предупреждают исследователи.

Эксперты также отмечают, что в России продолжится тенденция специализации регионов. Высокая разница в зарплатах сохранится в среднесрочной перспективе.

Ранее россияне назвали уровень желаемого месячного заработка. Они хотят получать 107 тысяч рублей в месяц. Таким образом, показатель увеличился на 44%.