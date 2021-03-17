Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в марте

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В список самых высокооплачиваемых профессий Москвы в марте вошли менеджер по маркетингу, горничная и IT-специалист. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Востребованность специалистов с сфере IT вызывает мировой тренд на цифровизацию. Высокий доход предлагают профессионалам, способным создать сайт или мобильное приложение, настроить работу платформы для дистанционных услуг, а также тем, кто способен быстро перевести все процессы производства в дистанционный режим.

Лидером списка таких специалистов стал разработчик iOS-приложений с доходом в 180 тысяч рублей в месяц. Старший инженер высшей категории заработает 175 тысяч рублей, а труд младшего программиста оценивается в 125 тысяч рублей в месяц.

"Фаворитами работодателей остаются профессионалы в сегменте маркетинга и продаж. Хороший специалист в этой сфере сможет найти себе работу в любом направлении с заработной платой от 100 тысяч рублей", – отметили в пресс-службе.

Специалисту по маркетингу в электронной коммерции, который умеет настраивать и запускать кампании на Facebook и Google Ads для привлечения клиентов, готовы платить 100 тысяч рублей в месяц. Менеджер по маркетингу и сбыту продукции, способный назначать, выполнять и оценивать маркетинговые активности, сможет рассчитывать на 130 тысяч рублей в месяц.

Также средний уровень заработной платы повышается в сфере услуг и индустрии красоты. В частности, горничной готовы предложить более 80 тысяч рублей в месяц, а менеджеру по работе с клиентами – 90 тысяч рублей в месяц.

Заработная плата старшего продавца-консультанта составляет 105 тысяч рублей, а менеджер по торговле может получать от 40 до 150 тысяч рублей за выполнение плана продаж.

Среди элитных профессий, которые всегда высоко оплачивались и требовали высочайшей квалификации и ответственности, лидером по уровню дохода стал пилот воздушного судна, которому предлагают 331 тысячу рублей в месяц.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Среди них оказались менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java.