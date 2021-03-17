Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в марте

Фото: depositphotos/Tiko0305
В список самых высокооплачиваемых профессий Москвы в марте вошли менеджер по маркетингу, горничная и IT-специалист. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Востребованность специалистов с сфере IT вызывает мировой тренд на цифровизацию. Высокий доход предлагают профессионалам, способным создать сайт или мобильное приложение, настроить работу платформы для дистанционных услуг, а также тем, кто способен быстро перевести все процессы производства в дистанционный режим.
Лидером списка таких специалистов стал разработчик iOS-приложений с доходом в 180 тысяч рублей в месяц. Старший инженер высшей категории заработает 175 тысяч рублей, а труд младшего программиста оценивается в 125 тысяч рублей в месяц.
"Фаворитами работодателей остаются профессионалы в сегменте маркетинга и продаж. Хороший специалист в этой сфере сможет найти себе работу в любом направлении с заработной платой от 100 тысяч рублей", – отметили в пресс-службе.
Специалисту по маркетингу в электронной коммерции, который умеет настраивать и запускать кампании на Facebook и Google Ads для привлечения клиентов, готовы платить 100 тысяч рублей в месяц. Менеджер по маркетингу и сбыту продукции, способный назначать, выполнять и оценивать маркетинговые активности, сможет рассчитывать на 130 тысяч рублей в месяц.
Также средний уровень заработной платы повышается в сфере услуг и индустрии красоты. В частности, горничной готовы предложить более 80 тысяч рублей в месяц, а менеджеру по работе с клиентами – 90 тысяч рублей в месяц.
Заработная плата старшего продавца-консультанта составляет 105 тысяч рублей, а менеджер по торговле может получать от 40 до 150 тысяч рублей за выполнение плана продаж.
Среди элитных профессий, которые всегда высоко оплачивались и требовали высочайшей квалификации и ответственности, лидером по уровню дохода стал пилот воздушного судна, которому предлагают 331 тысячу рублей в месяц.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Среди них оказались менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: