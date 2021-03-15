В Совфеде оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение ввести единый федеральный оклад педагогам в возрасте до 35 лет, сообщает RT.
Предложение он поддержал, подчеркнув, что зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой. По его мнению, она может отличаться только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты.
Рязанский отметил, что повышающий коэффициент – это стаж, квалификация, дополнительные нагрузки типа классного руководства или методического руководства.
"Все остальные добавки могут носить индивидуальный характер, связанный с особенностью того или иного учебного учреждения, в котором работает молодой специалист", – считает Рязанский.
Сенатор добавил, что такое предложение отнес бы не только к молодым специалистам, но и к любым другим категориям, в том числе других бюджетных специальностей.
"Заработная плата иногда внутри одного города, одного региона существенно отличается у абсолютно одинаковых категорий специалистов. В этой связи возникает некоторая диспропорция по отношению к молодым специалистам, и это их отталкивает от того, чтобы прийти работать в отрасль", – пояснил он.
Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый федеральный оклад педагогам в возрасте до 35 лет. Она заявила о необходимости ввести понятие "молодой педагог", внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников, зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ".
По ее мнению, такая необходимость вызвана разным уровнем зарплат учителей по регионам. Подобная инициатива может повысить престиж профессии педагога в обществе, а также дать возможность работать в своем регионе.
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