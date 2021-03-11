Омбудсмен Москвы поддержала идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева поддержала идею сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Об этом она сообщила в рамках круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".
"В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели... Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин", – отметила она.
Потяева объяснила свою позицию тем, что у женщин большая нагрузка – им приходится совмещать работу и все заботы, которые есть.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он заявил, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.
Количество россиян, желающих работать четыре дня вместо пяти, значительно снизилось. Это связано с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. Так, граждане боятся потерять в зарплате. Также они беспокоятся о том, что не смогут успевать выполнять весь объем работы.
Годом ранее инициативу бывшего главы правительства Дмитрия Медведева поддержали 49% респондентов. В настоящее время – 40%. При этом 37% опрошенных вовсе против данной идеи.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказался, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.
В России вернулись к обсуждению четырехдневной рабочей недели
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