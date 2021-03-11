Омбудсмен Москвы поддержала идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева поддержала идею сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Об этом она сообщила в рамках круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

"В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели... Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин", – отметила она.

Потяева объяснила свою позицию тем, что у женщин большая нагрузка – им приходится совмещать работу и все заботы, которые есть.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он заявил, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.

Количество россиян, желающих работать четыре дня вместо пяти, значительно снизилось. Это связано с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. Так, граждане боятся потерять в зарплате. Также они беспокоятся о том, что не смогут успевать выполнять весь объем работы.

Годом ранее инициативу бывшего главы правительства Дмитрия Медведева поддержали 49% респондентов. В настоящее время – 40%. При этом 37% опрошенных вовсе против данной идеи.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказался, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.

