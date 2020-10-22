В ФНПР назвали условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Depositphotos/photographee.eu
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от экономической ситуации в стране.
По его словам, обсуждение такой возможности сейчас не ведется. Соколов отметил, что "определенный толчок" произошел, когда в 2019 году с инициативой выступил Дмитрий Медведев.
Тогда прошел цикл обсуждений в Минтруде и в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК).
Общая позиция заключалась в том, что "в перспективе надо двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели", указал РИА Новости секретарь ФНПР.
"Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении", – добавил Соколов.
Первоочередной шаг – это сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество, резюмировал он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения.
В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказал мнение, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.
Названы условия перехода на четырехдневку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: