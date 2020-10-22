В ФНПР назвали условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от экономической ситуации в стране.

По его словам, обсуждение такой возможности сейчас не ведется. Соколов отметил, что "определенный толчок" произошел, когда в 2019 году с инициативой выступил Дмитрий Медведев.

Тогда прошел цикл обсуждений в Минтруде и в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК).

Общая позиция заключалась в том, что "в перспективе надо двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели", указал РИА Новости секретарь ФНПР.

"Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении", – добавил Соколов.

Первоочередной шаг – это сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество, резюмировал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказал мнение, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.