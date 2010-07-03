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Политика

20:22

Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели

власть общество политика

Фото: TACC/POOL/Дмитрий Астахов

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил вариант перехода к четырехдневной рабочей неделе. Об этом сообщило РИА Новости.

Один из членов партии предложил законодательно закрепить понятие "неполный рабочий день", которое могли бы применять в отношении работающих матерей с малолетними детьми. Подобный механизм помог бы сохранить для женщин социальные выплаты.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что корректировка схемы четырехдневной рабочей недели могла бы базироваться именно на понятии неполного рабочего дня. Таким образом гражданам могли бы предложить сохранить "пятидневку", но с четырьмя рабочими часами в день.

Премьер-министр также не поддержал предложение закрепить понятие "неполный рабочий день" в Трудовом кодексе РФ, сославшись на то, что оно уже используется в законодательстве, но индивидуально варьируется в зависимости от ряда факторов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, проживающих в селах. Закон приняли депутаты Госдумы в трех чтениях. Документ также одобрили в Совете Федерации.

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