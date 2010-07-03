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Общество

12:33

Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради четырехдневки

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чуть меньше половины опрошенных россиян (40%) согласны работать интенсивнее для сокращения числа рабочих дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы.

Порядка 30% респондентов согласны увеличить время работы в другие дни, еще 18% готовы отказаться от обеденного перерыва. В целом предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения существующей зарплаты поддержали 69% опрошенных. Против высказались только 9% россиян.

Больше всего сторонников этой инициативы оказалось среди занятых в отрасли добычи сырья, автомобильном бизнесе и сфере управления персоналом. Жители Белгородской, Ярославской и Московской областей чаще всего голосовали за введение дополнительного выходного.

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Измерова предупредили, что переход на четырехдневную рабочую неделю может обернуться стрессами. В первую очередь это касается людей среднего и старшего возраста.

По словам специалистов, объем работы пятидневной смены перераспределят на четырехдневную. Это значит, что рабочая нагрузка возрастет. В связи с этим не исключены снижение продолжительности жизни работника и внезапная смерть человека на рабочем месте.

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