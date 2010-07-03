Российские предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ни одно российское предприятие не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю. Производства, которые принимают участие в апробации системы, тоже высказались против этой идеи, пишет ТАСС.
"Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу", – сказал замминистра экономического развития Петр Засельский на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech) в Екатеринбурге.
Засельский добавил, что предприятия-участники нацпроекта по повышению производительности труда тоже не поддержали инициативу. По словам замминистра, в нацпроекте в основном участвуют промышленники, тогда как переход на "четырехдневку" может быть интереснее для представителей творческих специальностей.
Во время своего выступления на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Позже глава правительства поручил Минтруда подготовить доклад о своей позиции относительно перехода на сокращенную неделю при сохранении зарплат.
Ранее специалисты из НИИ медицины труда имени академика Измерова предупредили, что переход на сокращенную рабочую неделю может обернуться стрессами. Объем работы пятидневной смены перераспределят на четырехдневную, а значит нагрузка возрастет, что повлияет на самочувствие сотрудников и производительность труда.
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