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11:20

В НИИ медицины труда предупредили о смертельной опасности четырехдневки

общество

11:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В НИИ медицины труда имени академика Измерова считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю может обернуться стрессами. В первую очередь это касается людей среднего и старшего возраста, сообщает News.ru.

Предполагаемый объем работы пятидневной смены перераспределят на четырехдневную. Это значит, что рабочая нагрузка возрастет. В связи с этим не исключены снижение продолжительности жизни работника и внезапная смерть человека на рабочем месте.

Специалисты призвали оценить возможное влияние роста напряженности и интенсивности труда и на когнитивные процессы, психомоторику с точки зрения точности и своевременности выполнения задач, полагают в институте. Речь идет о профессиях, требующих особой концентрации внимания. Например, среди пилотов, работников железнодорожного транспорта и водителей.

Медики хотят уточнить, изменится ли режим труда и отдыха в течение дня: сохранится ли обеденный перерыв или появится дополнительное время для отдыха. Возникает вопрос и об увеличении продолжительности смены для тех, кому по закону положен сокращенный рабочий день. Это касается представителей профессий с вредными или опасными условиями труда.

В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова также полагают, что нововведение может способствовать эмоциональному выгоранию работников и их эмоциональному истощению, а появление третьего выходного дня – привести к росту алкоголизма и наркомании. Отмечается и возможное негативное влияние на биоритмы.

Изменения затрагивают и детей, подчеркнули в НИИ. Увеличится время пребывания в дошкольных учреждениях, на продленном дне в школе.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневку возможен в перспективе при выполнении ряда условий. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода повышение доходов населения.

Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах. В нем говорится как о ее рисках, так и преимуществах.

Экономисты РАНХиГС считают, что в ближайшее время ожидать перехода не следует. Они объяснили, что экономика России показывает низкие темпы роста, а экономически активное население продолжает убывать.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин полагает, что переход нужно совершать в условном формате. Например, каждый год сокращать продолжительность рабочей недели на час. Глобальные перемены требуют плавного перехода, заключил он.

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общество

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