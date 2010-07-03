Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

10:55
10:55
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дизайнеры, журналисты, специалисты сферы IT и рабочие автоматизированных производств смогут первыми перейти на четырехдневную рабочую неделю, передает ТАСС.
По мнению руководителя службы исследований компании HeadHunter Марии Игнатовой, это же может коснуться некоторых работников финансовой и административной областей, а также сферы искусства, развлечений и маркетинга. Она объяснила, что в них есть потенциал оптимизации процессов и повышения эффективности труда. Это может произойти в том числе и за счет роботизации.
В пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob отмечают, что нововведение в первую очередь коснется удаленных работников. Это дизайнеры, программисты, копирайтеры. Менее вероятно введение нового формата для тех, кто трудится в сфере транспорта, логистики, торговли товарами массового спроса, медицины и строительства, добавили в HeadHunter.
В августе Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. Премьер-министр поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по вопросу. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода повышение доходов населения.
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян утверждает, что три выходных могут негативно отразиться на здоровье россиян. Он полагает, что многие в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное.
Тутельян добавил, что меру нужно протестировать. Для этого необходим эксперимент в отдельно взятом населенном пункте, заключил он.
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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