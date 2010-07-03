Эксперт оценил идею протестировать четырехдневную рабочую неделю

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Организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев прокомментировал Москве 24 идею Министерства труда протестировать четырехдневную рабочую неделю на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

"Такой эксперимент должен проводиться на разных типах предприятий, потому что трудовое законодательство у нас едино для всех. Это и малый бизнес, и крупный бизнес, и производство, и сельскохозяйственные предприятия", – считает эксперт.



Косырев отметил, что для полноты эксперимента желательно было бы задействовать разные сектора: добывающий сектор, конвейерного типа предприятия, сельскохозяйственный тип, офисы. Он назвал, каким образом и как долго нужно проводить такой эксперимент, чтобы понять, подходит ли нам введение четырехдневной рабочей недели.



Олег Косырев Организатор Всероссийской недели охраны труда В течение года нужно проводить такой эксперимент, чтобы задействовать разные выплаты и отпуска, чтобы понять финансовую составляющую этого механизма. Плюс 100% нужно подключать медицину и тех, кто занимается психоневрологическим состоянием человека, чтобы понять последствия этого труда.

В заключение специалист подчеркнул, что, по его мнению, четырехдневный рабочий день "пойдет нам на минус", поскольку повлияет на материальное состояние компаний и самих сотрудников. "Есть законы экономики, и их невозможно обмануть. В экономике это никакого положительного эффекта не даст", – резюмировал свою точку зрения Косырев.

Он добавил, что четырехдневная рабочая неделя может негативно сказаться на адаптации человека после выхода на работу. К примеру, это может вызвать дополнительные стрессовые ситуации или травматизм на производстве.

Ранее стало известно, что введение четырехдневной рабочей недели могут протестировать на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Как заявил "Известиям" замминистра экономического развития Петр Засельский, в Минтруде на этой неделе пройдет совещание, где планируется обсудить детали. При этом конкретных параметров перехода пока нет.

По его словам, на предприятиях "работники 30–40 процентов времени ничего не делают". Чиновник подчеркнул, что задача заключается "не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным". Сделать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний, резюмировал Засельский.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее назвал одним из главных условий для перехода на четырехдневку повышение доходов населения.

В августе Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. Премьер-министр поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по данному вопросу.



