В Госдуме заявили о необходимости плавного сокращения рабочей недели

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил о необходимости поэтапно переходить к сокращению продолжительности рабочей недели, передает RT.

Депутат считает, что переход нужно совершать в условном формате. Он предложил, каждый год сокращать продолжительность рабочей недели на один час.

"Мы можем говорить о поэтапном переходе к сокращению продолжительности рабочей недели в условном формате: 2020 год – вместо 40-часовой рабочей недели – 39 часов, 2021 год – 38 часов, 2022 год – 37 часов", – подчеркнул депутат.

Шеин добавил, что любые глобальные перемены требуют плавного перехода. По его мнению, в сокращении продолжительности рабочей недели нет никакой катастрофы и трагедии.

"В XIX веке, начале XX века человечество дважды переходило на серьёзное сокращение рабочего времени. Это не сопровождалось никаким крахом в экономике, а, наоборот, ростом производительности труда, потому что люди восстанавливали свои силы, и, разумеется, уменьшением безработицы", – добавил он.

Ранее министерство труда и соцзащиты направило в кабмин доклад о четырехдневной рабочей неделе. В Минтруде заявили, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели несет свои риски, но также и имеет свои плюсы.

Так, по по мнению специалистов, переход может поспособствовать охране здоровья, повышению эффективности труда и профессиональному развитию. Кроме этого, специалисты считают, что переход также позволит россиянам гармонично сочетать семейные и рабочие обязанности. По их мнению, появится больше свободного времени на личные дела.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что введение четырехдневки возможно в перспективе при выполнении ряда условий. Глава правительства поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по этому вопросу. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода повышение доходов населения.

