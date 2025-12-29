Движение транспорта ограничат на участке Водопроводного переулка с 1 января на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на участке Водопроводного переулка в центре столицы с 1 января до 31 декабря 2026 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением строительных работ. Для проезда будет недоступна одна полоса на участке дороги от дома 84 до дома 88, строения 4, на проспекте Мира.

В департаменте добавили, что на этом участке дороги будет запрещена парковка. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили, что движение транспорта будет ограничено на улице 2-я Леснорядская с 5 января до 30 марта 2026 года. Ограничения также связаны с проведением строительных работ. Они коснутся участка дороги на улице 2-я Леснорядская напротив дома 18, строения 1, по Леснорядскому переулку.