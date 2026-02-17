Форма поиска по сайту

17 февраля, 10:57

Туризм

Число посетивших Россию иностранных туристов в 2025 году увеличилось на 15%

Фото: пресс-служба ВДНХ

Число иностранных туристов, посетивших Россию в прошлом году, выросло на 15%. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Существенно вырос въездной туризм. Россию посетили 4,8 миллиона иностранных туристов. И это плюс 15% к 2024 году", – цитирует Чернышенко ТАСС.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что иностранцы приезжают в РФ за впечатлениями. Например, некоторые из них хотят покататься на санках по снегу или потрогать хаски.

Кроме того, они посещают парк "Патриот", чтобы посидеть в танке или покататься на нем. Такой вид развлечений чаще всего запрашивают путешественники из Китая и арабских стран.

Число зарубежных поездок россиян выросло на 16% за год

