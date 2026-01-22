Глава АТОР Ломидзе: иностранцы приезжают в Россию за впечатлениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Иностранные туристы приезжают в Россию за впечатлениями, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что на протяжении последних десятилетий российская туротрасль работала в основном с путешественниками из Европы и приграничных регионов, а туристический продукт формировался для этих целевых рынков. Однако после пандемии COVID-19 ситуация изменилась, и туристам теперь в меньшей степени интересны культура и достопримечательности.

Ломидзе рассказала, что иностранцы приезжают в Россию за впечатлениями, за чем-то непривычным для себя. Например, многие из них хотят покататься на санках по снегу или потрогать хаски.

"Приезжают развлекаться – посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем. Китайские и арабские туристы активно запрашивают такой вид развлечений", – сказала глава АТОР.

Однако, уточнила она, для таких гостей нужно адаптировать инфраструктуру, поскольку их бытовые и культурные привычки отличаются от российских. Например, необходимо правильно оборудовать санитарные зоны и разместить рестораны с привычной им пищей.

Ранее сообщалось, что зимние путешествия в столицу пользуются спросом у иностранных туристов. Например, гости из Юго-Восточной Азии чаще всего выбирают комбинированные туры по стране, в которые входит посещение Москвы.

Среди туристов из Вьетнама популярна программа с "дубак-челленджем" на Байкале. Также путешественников интересует северное сияние в Мурманске.