В ЮАР сняли с проката фильм о Мелании Трамп

Фото: AP Photo/Richard Drew

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) сняли с проката документальный фильм о супруге президента США Дональда Трампа Мелании. Об этом сообщает Variety.

Премьера кинокартины должна была пройти 30 января. Однако местный дистрибьютор отозвал фильм из проката. Такое решение, как заявил глава отдела продаж и маркетинга Filmfinity Тобашан Говиндараджулу, принято на основе последних событий. При этом он не раскрыл иных подробностей.

По словам главы отдела продаж и маркетинга Filmfinity, на компанию при принятии решения не оказывалось давления.

Из фильма "Мелания" можно узнать о деятельности супруги Трампа и ее взаимоотношениях с мужем. Режиссером стал американец Бретт Ратнер.

Трамп ранее не раз обвинял власти ЮАР в геноциде белых фермеров. Одновременно с этим мировые СМИ продолжали игнорировать эту тему, жаловался Трамп. Поэтому Вашингтон ранее приостановил взносы в африканскую страну.

