Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 09:43

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: Байден взял с собой два подарка, покидая пост президента

Байден взял с собой два подарка, покидая пост президента

Фото: ТАСС/AP/Rebecca S. Gratz

Бывший президент США Джо Байден, покидая свой пост, забрал с собой два особенных для него подарка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно отчету американского Госдепа, экс-президент забрал набор от премьер-министра Папуа – Новой Гвинеи Джеймса Марапе с фрагментом самолета A-20 Havoc и запонки от премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Отмечается, что первый подарок имеет для Байдена и его семьи особое значение. На авиасудне такой же модели разбился над Тихим океаном в 1944 году его дядя Эмброуз Финнеган. При этом предмет сопровождался еще некоторыми презентами.

Общая стоимость всех подарков составила 1 254 доллара (95,3 тысячи рублей. – Прим. ред.).

По американскому законодательству федеральным чиновникам запрещено принимать подарки от иностранных правительств стоимостью более 480 долларов. Однако сделано исключение для подарков, отказ от которых может оскорбить или навредить дипломатическим отношениям.

Ранее Байден "спрятался" на рождественском семейном фото. На снимке запечатлены восемь человек, включая членов семьи экс-президента. Байден – единственный, кого на снимке не видно полностью. Правую часть лица, а также большую часть тела закрывает его супруга Джилл.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика