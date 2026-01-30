Bloomberg: Байден взял с собой два подарка, покидая пост президента

Фото: ТАСС/AP/Rebecca S. Gratz

Бывший президент США Джо Байден, покидая свой пост, забрал с собой два особенных для него подарка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно отчету американского Госдепа, экс-президент забрал набор от премьер-министра Папуа – Новой Гвинеи Джеймса Марапе с фрагментом самолета A-20 Havoc и запонки от премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Отмечается, что первый подарок имеет для Байдена и его семьи особое значение. На авиасудне такой же модели разбился над Тихим океаном в 1944 году его дядя Эмброуз Финнеган. При этом предмет сопровождался еще некоторыми презентами.

Общая стоимость всех подарков составила 1 254 доллара (95,3 тысячи рублей. – Прим. ред.).

По американскому законодательству федеральным чиновникам запрещено принимать подарки от иностранных правительств стоимостью более 480 долларов. Однако сделано исключение для подарков, отказ от которых может оскорбить или навредить дипломатическим отношениям.

Ранее Байден "спрятался" на рождественском семейном фото. На снимке запечатлены восемь человек, включая членов семьи экс-президента. Байден – единственный, кого на снимке не видно полностью. Правую часть лица, а также большую часть тела закрывает его супруга Джилл.