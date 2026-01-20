Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил про авторучку экс-президента США Джо Байдена, вспоминая его выступление о России без телесуфлера.

Выступая на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, дипломат вспомнил слова бывшего главы Штатов о России, сказанные во время встречи с Владимиром Путиным в июне 2021-го.

Свою речь Байден тогда начал с объяснения становления США. По его словам, все, кто приезжал в страну, становились американцами, независимо от происхождения. Тогда как РФ создавалась не путем подавления народов, а через объединение с ними и сохранение их культуры, религии, традиций. Таким образом, Россия стала единственной в мире страной, в которой проживает такое количество людей разной национальности, продолжил бывший американский лидер. Более того, он подчеркнул, что эта многонациональность продолжает поддерживаться государством.



"Поэтому <...> вам не просто удерживать страну, да еще страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что вам это удается. Я не могу, говорит, себе представить, что Россия развалится", – процитировал его Лавров.

Резюмируя все вышесказанное, глава МИД РФ заявил, что это стало тем случаем, когда Байден "говорил без бумажки, телепромптера и авторучки, которая сама все подписывает".

Ранее Лавров заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона при Байдене были аномальными, а его поведение – глупым и больше похожим на "детсадовскую обиду". Как пояснил министр иностранных дел России, Байден искусственно вывел тему украинского конфликта на самый верх международной повестки дня. Однако многие дружественные России страны назвали слишком гипертрофированной реакцию Белого дома на российскую спецоперацию, которую Москва начала после 10 лет предупреждений о возможных последствиях.