Лавров заявил, что администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям США и РФ

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Администрация действующего президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб отношениям России и Америки, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Запись их беседы он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава российской дипломатии отметил, что вред российско-американским отношениям нанесла и администрация Дональда Трампа во время его первого президентского срока. По словам Лаврова, это произошло в том числе из-за того, что бывший американский лидер Барак Обама "оставил такое наследство".

"И те санкции, которые ввел Обама за три недели до инаугурации Трампа, это вообще непорядочно, неэтично, выгнав наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости. Конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта, так я скажу. Ну и видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое", – поделился глава МИД своим взглядом на ситуацию.

Ранее Лавров заявил, что избранный президент США Трамп получит тяжелое наследие от команды Джо Байдена. Министр подчеркнул, что об этом свидетельствует в том числе ситуация, сложившаяся в Калифорнии, "где творится ужас". Тем не менее Москва ожидает от администрации нового американского лидера формулирования ее подходов к мировым проблемам.