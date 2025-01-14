Лавров заявил, что Байден оставил администрации Трампа тяжелое наследие

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Избранный президент США Дональд Трам получает тяжелое наследие. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Министр подчеркнул, что об этом свидетельствует в том числе ситуация, сложившаяся в Калифорнии, "где творится ужас". Тем не менее Москва ожидает от администрации нового американского лидера формулирования ее подходов к мировым проблемам.

"Я понимаю, что у президента Трампа есть такое желание, он об этом говорил. Но мы также понимаем, что есть у президента будущего огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает", – подчеркнул Лавров.

Ране глава российского МИД указывал, что Москва будет судить об администрации Трампа, основываясь на ее конкретных шагах. При этом, по словам министра, российская сторона уважительно относится к выбору, который американцы сделали во время голосования, и готова к контактам с новыми властями США.