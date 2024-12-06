Лавров: Москва будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам

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Российские власти будут судить об администрации избранного президента США Дональда Трампа по конкретным шагам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Министр добавил, что администрация действующего президента США Джо Байдена хочет оставить Трампу тяжелое наследие. По словам Лаврова, аналогичная история происходила во время передачи власти Трампу со стороны Барака Обамы.

Так, в конце 2016 года Обама выслал из страны российских дипломатов: 120 человек вместе с членами их семей. При этом бывший глава Белого дома намеренно потребовал, чтобы они уехали в день, когда не было прямого рейса из Вашингтона в Москву.

Говоря о личности нового президента США, Лавров заявил, что Трамп является сильным человеком, не любящим откладывать дела на потом. Республиканец весьма дружелюбен в разговоре, однако это не значит, что он настроен пророссийски, подчеркнул министр.

"Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим", – напомнил глава МИД.

Лавров добавил, что российская сторона уважает любой выбор, сделанный американцами во время голосования. Москва открыта для контактов с администрацией США. В данный момент "мяч" в контактах России с США находится на стороне Трампа, отметил министр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден свел диалог с Россией к нулю, чем продемонстрировал свою политическую недальновидность. Он отметил, что любая конфронтационность не должна исключать возможность диалога.

Москве же, по словам Пескова, теперь предстоит понять, продолжит ли Трамп политику уходящей американской администрации по поводу ситуации на Украине или он захочет поменять эту линию.