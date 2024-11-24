Песков заявил, что Байден свел диалог с Россией к нулю

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Президент США Джо Байден свел диалог с Россией к нулю, чем продемонстрировал свою политическую недальновидность. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

"Любая конфронтационность не исключает возможность диалога", – добавил он.

При этом, по мнению пресс-секретаря президента РФ, уходящая администрация США во главе с Байденом пытается обострить конфликт на Украине, чтобы исключить возможность мирного урегулирования ситуации, к чему призывал новый американский президент Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании.

Песков считает, что таким образом уходящая администрация вместе с Байденом пытается оставить своеобразное наследие Трампу и загнать его в тупик.

"Все-таки администрация Байдена – это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась", – подчеркнул представитель Кремля, добавив, что для США конфликт на Украине является лишь инструментом, с помощью которого американские власти планируют нанести стратегическое поражение России.

Москве же, по словам Пескова, теперь предстоит понять, продолжит ли Трамп политику уходящей американской администрации по поводу ситуации на Украине или он захочет поменять эту линию.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Европе еще остались здравомыслящие политики, которые призывают прекратить эскалацию конфликта на Украине, но, как он утверждает, к ним не прислушиваются.

"Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов", – подытожил Песков.

Американские СМИ ранее писали, что Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Путиным пока не поступало и подготовка к этому мероприятию не ведется, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с новоизбранным президентом Соединенных Штатов.

