Боррель заявил, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по ситуации на Украине

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Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп сядут за стол переговоров для обсуждения украинского конфликта. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

"Недавно я был на Украине и разговаривал с (Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским об этой возможности, и ему ясно, что подготовленное решение США и России – это то, что он не примет, и это понятно", – сказал политик, отметив, что многие европейские стран готовы продолжать оказывать помощь Киеву.

Помимо этого, Боррель подчеркнул, что всегда выступал за то, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное дальнобойное оружия для атаки вглубь России.

Ранее Боррель заявил, что разрешение США на удары по российской территории якобы соответствует международному праву. По его словам, соответствующее заявление в ЕС относится к национальной компетенции. Некоторые страны открыто его поддерживают, другие решили действовать молча.

