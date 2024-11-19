Боррель заявил, что разрешение США на удары вглубь РФ соответствует международному праву

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Разрешение США на удары Украины по территории России якобы соответствует международному праву, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, соответствующее заявление в ЕС относится к национальной компетенции. Так, некоторые страны открыто его поддерживают, другие же решили действовать молча.

"Кто-то пока ничего не заявил, но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России", – цитирует Борреля РИА Новости.

Политик уточнил, что рассчитывает на поддержку решения США от всех стран Евросоюза. Этот вопрос будет стоять на повестке заседания глав минобороны государств ЕС, которое состоится 19 ноября.

Накануне Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

В МИД РФ, в свою очередь, предупредили, что ответ на подобные действия будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.