Korea Times: США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ

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Американские власти предварительно уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом пишет Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Еля.

Как говорится в материале издания, сопровождавший главу республики на саммите G20 чиновник также заявил, что при этом между США и Сеулом не было никаких дискуссий по предоставлению Южной Кореей оружия Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

В свою очередь, в МИД РФ предупредили, что ответ на подобные действия будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.