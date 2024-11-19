США объявят о новой военной помощи Украине в ближайшие дни

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Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза всемирной организации, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит наращивать помощь Киеву в области безопасности, включая артиллерию, средства ПВО, бронетехнику и прочие необходимые средства и боеприпасы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

В МИД РФ предупредили, что ответ на удары западными ракетами вглубь территории России будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.