ООН призвала защитить граждан после сообщений об ударах вглубь России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал обезопасить гражданских лиц после поступления информации о разрешении Украине атаковать территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Его слова передает ТАСС.

"Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились", – подчеркнул он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

О том, что президент США Джо Байден якобы разрешил Украине пользоваться ракетами ATACMS для ударов по России, стало известно вечером 17 ноября. Журналисты считают, украинская сторона воспользуется этим против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Другие СМИ предполагают, что Украина собирается атаковать Россию уже в ближайшие дни.

В Минобороны США официально не смогли подтвердить информацию о разрешении Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такое решение означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что ранее Владимир Путин четко сформулировал позицию России по поводу подобного развития событий.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил использование нового оружия в случае ударов вглубь России. Однако он призвал получить точный ответ на вопрос об ответе российской стороны у Минобороны.

